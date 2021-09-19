«Тоттенхэм» — «Челси»: ставка Владимира Стогниенко на лондонское дерби в АПЛ

Известный спортивный комментатор Владимир Стогниенко сделал ставку на матч 5-го тура АПЛ сезона-2021/2022 «Тоттенхэм» — «Челси».

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.76.

«Тоттенхэм» стартовал с трёх подряд сухих побед. Думаю, что они мало кого обманули. Очевидно, что у Нуну пока немало проблем. Впереди ещё много работы. Матч с «Кристал Пэлас», думаю, многие из вас смотрели, где «Тоттенхэм» проиграл по делу. Ничего не получилось сделать в атаке, и он полностью заслуженно был разгромлен, причём не каким-то там грандом.



На старте много кадровых проблем. Вы знаете всю эту историю с южноамериканцами и сборными. Дайер, Сон, Моура — повреждения. У Танганга красная карточка, а Кейн только набирает форму. В общем, проблемы есть везде: и в защите, и в атаке. Опять есть вопросы к Деле Али, который снова не очень эффективен.



Во всяком случае надо играть с «Челси» — одним из фаворитов сезона, который здорово стартовал. Понятно, что для «Тоттенхэма» всё это не очень вовремя. «Тоттенхэм» будет играть в закрытый футбол, аккуратный, дисциплинированный. Нуну это всё умеет. Но ещё нужно время, чтобы адаптироваться.



«Челси» немного сбавил. Выиграл последний матч у «Астон Виллы» со счётом 3:0, но если вы смотрели ту игру, то видели, что игрового преимущества не было на 3:0. Игру с «Зенитом» тоже видели, видели, что «Челси» показал класс, но ничего запредельного.



«Челси» явный фаворит матча, но ничего разгромного или яркой игры я бы здесь не ждал. «Тоттенхэм» явно закроется, а возможности в контратаках ограничены. «Челси» наверняка будет решать задачу за счёт звёзд и их индивидуального мастерства, так что тотал меньше 2.5 мяча, мне кажется, здесь вполне вероятен».