«Тоттенхэм» — «Челси»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал свой прогноз на матч чемпионата Англии «Тоттенхэм» — «Челси».

Ставка: победа «Челси» за 1.73.

«Шпоры» начали с победных результатов, в трёх турах одержали три победы по 1:0. Отдельно хотелось бы выделить викторию в противостоянии с «Манчестер Сити» (1:0). В предыдущем противостоянии они неожиданно проиграли «Кристал Пэлас» (0:3). В Лиге Конференций не смогли обыграть «Ренн» (2:2).



Конечно, хозяева поля показали бодрый футбол на старте, но мне кажется сейчас им трудно претендовать на корону в АПЛ, чего нельзя сказать про их визави. К тому же очень много футболистов находится в списке травмированных.

«Аристократы» сейчас на ходу и способны заработать с такой формой приличный отрыв от конкурентов. Тем не менее осечку в игре с «Ливерпулем» (1:1) они всё-таки допустили. В середине недели был тяжелый матч с «Зенитом» (1:0), где вскрыть оборону получилось только у Лукаку.



На мой взгляд, лондонцы в игре с петербуржцами показали себя не с лучшей стороны, потому что готовились к сегодняшнему противостоянию. Подбор футболистов замечательный и именно номинальные гости будут действовать с позиции силы».