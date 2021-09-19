«Нижний Новгород» — «Арсенал» Тула: прогноз Егора Титова на матч РПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Нижний Новгород» – «Арсенал» Тула в 8-м туре РПЛ.

Ставка: «Арсенал» не проиграет и тотал меньше 2.5 гола за 2.22.

«Нижний Новгород» на старте сезона очень сильно удивил. Состав команды поначалу выглядел сиротливо. Там еле-еле набирались футболисты для стартового состава, но при этом по качеству игры нижегородцы выглядели прилично. Кержакову как-то сразу удалось найти подход к игрокам и построить неплохой футбол. Победили «Сочи», победили «Спартак» в гостях, теперь вот ещё и «Динамо» в Москве обыграли. Первый тайм совсем не удался, но когда соперник уснул, «Нижний» этим воспользовался. Поражение от «Уфы» дома было совсем не по делу. Пока «Нижний Новгород» никому не проиграл однозначно, со всеми боролся.



У «Арсенала» уже успел смениться тренер — пришёл Божович. В первом матче под его руководством сумели не проиграть ЦСКА (2:2). Видно, что команда немножко встряхнулась. Может быть, в действиях туляков будет больше позитива. По составу «Арсенал» точно не выглядит хуже «Нижнего», это однозначно.

Мне кажется, что нижегородцам будет непросто собраться на эту встречу. Все-таки много эмоций было потрачено на встречу с «Динамо», а здесь соперник не такой именитый. Поэтому я бы поставил на то, что «Арсенал» не проиграет при тотале меньше 2.5 мяча. Много голов не жду. Здесь будет игра на результат, в первую очередь от гостей. Для Тулы сейчас любые очки очень важны. Уверен в ставке на 7 из 10».