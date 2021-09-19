«Сочи» — «Динамо»: прогноз Егора Титова на матч чемпионата России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал ставку на матч чемпионата России «Сочи» – «Динамо» Москва.

Ставка: победа «Сочи» с нулевой форой за 1.97.

«Динамо» очень неожиданно проиграло на своём поле «Нижнему Новгороду». Тяжело было такое представить и до матча, и после первого тайма. Большое счастье для нижегородцев, что они пропустили только один мяч, «Динамо» и крупно могло повести. А потом как-то динамовцы выключились из игры, за что и были наказаны. И это поражение может сыграть злую шутку с молодой командой Шварца. Может появиться негативный фон внутри коллектива. Игра в Сочи станет серьёзной проверкой.



«Сочи» очень хорош на своём поле. Там с ним никому ничего не удаётся поделать. Команда достаточно опытная. Сейчас ещё подвезли довольно неплохих легионеров. Удивляет, почему это было сделано только сейчас. Почему не раньше, когда был шанс хорошо выступить в еврокубках. Но в чемпионате «Сочи» идёт вторым, и это говорит об отличной работе Федотова.



Я в этом матче возьму «Сочи» с форой (0). Очень много бывших динамовцев в составе сочинцев, и все они захотят сыграть как можно сильнее. Это и Нобоа, и Жоаозиньо, и Юсупов, и Терехов. Чуть ли не половина состава составлена из ребят, поигравших в «Динамо». С мотивацией у них всё будет в порядке. Ну, и надо отметить, что за весь прошлый чемпионат «Сочи» проиграл только один раз у себя дома — «Зениту». В этом сезоне пока неудач у себя не был — три победы в трёх матчах, разница мячей — 8:1», — сказал Титов.