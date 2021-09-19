«Валенсия» — «Реал» Мадрид: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Испании

Известный футбольный комментатор Константин Генич дал прогноз на матч чемпионата Испании «Валенсия» — «Реал» Мадрид.

Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.75.

«Пожалуй, центральная игра тура. На «Месталье» будут встречаться два лидера чемпионата. Если первое место «Реала» вряд ли кого-то должно удивлять (да, новый тренер, но в прекрасной форме Бензема), то «Валенсия» под руководством Бордаласа выдаёт убойный старт. Победа в меньшинстве в матче с «Хетафе», спасённая ничья в Гранаде, крупные победы над «Алавесом» и «Осасуной». И даже в прошлом сезоне мёртвая «Валенсия» обыграла «Реал» — 4:1. Правда, три мяча тогда Солер забил с пенальти. Все были назначены после просмотра VAR. Дома «Реал» выиграл — 2:0. Там «Валенсия» отличилась первой, но мяч был отменён из-за офсайда.



У «Валенсии» в хорошей форме Гедеш, Макси Гомес, Васс. Заиграла команда новыми красками после прихода Пепе Бордаласа. Плюс «Валенсия» играет дома при болельщиках.



«Реал» одержал победу над «Интером» — 1:0, но проблемы были в обороне. Если бы не Тибо Куртуа, «Реал» не выиграл бы. Первый тайм откровенно не удался. Во втором тайме ситуацию подкорректировали. Но на свой гол «Интер» наиграл.



Если «Валенсию» не подведёт реализация, то голы мы должны увидеть. Как правило, именно в Валенсии команды играют результативно. В прошлом сезоне — пять мячей, до этого четыре мяча, три мяча, снова пять мячей. Здесь должен быть верх. Предположу, что будет «тотал больше 2.5 мяча» за 1.75. Либо же можно сыграть «обе забьют и тотал больше 2.5 мяча».