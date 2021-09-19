«Тоттенхэм» — «Челси»: беспроигрышная ставка 1000 рублей к матчу АПЛ
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Сегодня, 19 сентября, в 18:30 по московскому времени начнётся матч английской Премьер-лиги между «Тоттенхэмом» и «Челси». У вас есть шанс получить беспроигрышное пари 1000 рублей от букмекерской компании «Фонбет» для новых игроков.
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3. Получи беспроигрышное пари 1000 рублей на матч «Тоттенхэм» — «Челси».
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