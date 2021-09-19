«Ювентус» — «Милан»: бесплатная ставка 1000 рублей к матчу Серии А
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Сегодня, 19 сентября, в 21:00 по московскому времени начнётся матч Серии А между «Ювентусом» и «Миланом». У вас есть шанс получить фрибет 1000 рублей от букмекерской компании «Фонбет» для новых игроков.
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