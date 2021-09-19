«Тоттенхэм» — «Челси»: прогноз Дениса Казанского на лондонское дерби в АПЛ

Известный спортивный комментатор Денис Казанский сделал ставку на матч чемпионата Англии «Тоттенхэм» — «Челси».
Ставка: победа «Челси» с форой (-1) за 2.25.
«У «Тоттенхэма» большие проблемы с составом. Помимо того, что вылетают Лукас Моура и Стивен Бергвейн, ещё и минус Танганга из-за удаления. Действительно сложно будет Нуну Эшпириту Санту собрать основу и тех, кто мог бы поменять игру.
Ну а сама игра у «шпор» что с «Кристал Пэлас», что с «Ренном» вызывает вопрос. Всё это после того, как «Тоттенхэм», казалось, очень круто стартовал.
«Челси» в этом плане стабилен: четыре победы в пяти матчах, плюс постоянные матчи на ноль. Думаю, здесь у Томаса Тухеля не будет больших испытаний. Скорее всего, взять «Челси» с форой (-1) можно спокойно», — сказал Казанский.
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