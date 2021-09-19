«Ювентус» — «Милан»: ставка Егора Титова с коэффициентом 3.04 на матч Серии А

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал ставку на матч итальянской Серии А «Ювентус» – «Милан».

Ставка: победа «Ювентуса» и тотал больше 2.5 мяча за 3.04.

«Принципиальное итальянское противостояние. «Милан» наконец-то поднялся и снова борется за чемпионство. Он сейчас лидирует с девятью очками после трёх встреч, то есть идет без потерь. Но на неделе не выстоял в Лиге чемпионов в Ливерпуле, уступив 2:3. «Ювентус» же успешно начал кампанию в Европе — крупная победа над «Мальмё». Но в чемпионате дела у туринцев не идут — одно очко в трёх турах. В последнем матче в Италии было болезненное поражение от «Наполи» — пропустили в самой концовке.



«Ювентус», конечно, обязан выправлять своё положение — нужно побеждать «Милан». Мне кажется, что проблема «Юве» заключается в том, что все игроки из линии атаки разучились брать на себя ответственность. Пока был Роналду, то все старались играть на него. Сейчас ситуация должна меняться, но это требует времени.



Настрой у «Ювентуса» на этот матч должен быть просто запредельным. Если снова проиграть, то уже нужно будет отыгрывать более чем 10-очковый дефицит. «Милан» хорош, но с ним можно играть. Всё-таки это пока не гранд, а просто качественно укомплектованная команда. Суперзвёзд в составе нет, если не брать 40-летнего Златана.



В этой встрече поставлю на победу «Ювентуса» и тотал больше 2.5 мяча. Атака «Ливерпуля» справилась с «Миланом». Думаю, и у Дибалы, Мораты, Куадрадо и остальных получится. Уверен в ставке на 7 из 10».

Ранее букмекеры оценили шансы Криштиану Роналду забить в третьем матче подряд.