«Валенсия» — «Реал»: ставка Максима Калиниченко на матч Примеры

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал свою ставку на матч испанской Примеры «Валенсия» — «Реал» Мадрид.

Ставка: тотал больше 3 гола за 2.18.

«Реал» Мадрид приезжает к «Валенсии» в пятом туре испанского чемпионата. По факту встречаются две команды, лидирующие в таблице. Сейчас они стоят первыми, опережая «Атлетико» с третьего места только по дополнительным параметрам.



«Королевский клуб» едет к «летучим мышам», которые весьма неплохо стартовали в новом сезоне. У них, как и у «Реала», три победы и одна ничья в четырёх матчах. Снова будет интересно посмотреть на то, как проявит себя эта команда в новом розыгрыше Примеры.



Вообще, с уходом звёзд «планетарного масштаба» из испанских клубов стало ещё интереснее смотреть на Примеру. Тот же «Атлетико» сейчас снова является фаворитом чемпионата. Ну а «Реал» и «Барселона» будут пытаться снова вернуть себе корону Испании.



«Реал» в новом сезоне много пропускает и забивает. Анчелотти пока не выстроил до конца игру в клубе. «Валенсия» так просто не даст мадридцам разбежаться — она сама способна забить несколько мячей.



Жду голов в этом матче. В прогнозе оттолкнусь именно от них. Думаю, игра не будет засушливой — ставлю на тотал голов больше трёх».