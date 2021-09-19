«ПСЖ» — «Лион»: прогноз Александра Неценко на игру Лионеля Месси во Франции

Комментатор и телеведущий Александр Неценко дал прогноз на матч 6-го тура французской Лиги 1 «ПСЖ» — «Лион».

Ставка 1: победа «ПСЖ» и тотал меньше 4.5 мяча за 1.91.

Ставка 2: Месси забьёт за 1.50.

«Понятно, что никакой «химии» у трио Неймар-Мбаппе-Месси пока нет, и матч с «Брюгге» ничего хорошего про «Париж» не сказал. Однако таким мастерам не нужно долго сыгрываться. Немного повредился Мбаппе, но он всегда рвётся в бой и может быть использован в качестве «джокера». Проблема, что травмирован Верратти, но вернётся после дисквалификации Ди Мария, что добавит атаке хозяев огня.



К тому же «Лион» всё ещё сырой. Пусть у Боша получается потихоньку налаживать оборону, но с «ПСЖ» это не факт, что сработает. К тому же не забываем, что «Лион» играл в четверг матч Лиги Европы с «Глазго Рейнджерс», победил 2:0, но оставил в нём немало сил, поскольку у этой команды всё ещё есть трудности с составом. Точно не сыграют капитан команды, правый защитник Дюбуа, опорник Мендес, а также форварды Кадевере и лидер «Лиона» на старте сезона — Дембеле.



Видим, что парижане в чемпионате не забивают за матч меньше двух голов. Конечно, «Лион» — соперник посолиднее, и он тоже может забить, но считать его соперником, способным прямо сейчас на заказ обыграть «ПСЖ», сложно. Плюс команда Почеттино сделала очень правильные выводы из прошлого сезона и никому не отдаёт очков. В общем, и сейчас надеяться, что «Лион» их заберёт у столичной команды на «Парк де Пренс», я бы не стал».