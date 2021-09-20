«Вест Хэм» — «МЮ»: результат матча АПЛ, какой счёт, как сыграли, забил ли Роналду

«Вест Хэм Юнайтед» проиграл «Манчестер Юнайтед» в пятом туре АПЛ. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу гостей.



На 30-й минуте нападающий «молотобойцев» Мохамед Саид Бенрахма забил гол с передачи Джаррода Боуэна. Через 5 минут нападающий «красных дьяволов» Криштиану Роналду нанёс результативный удар. На 89-й минуте Джесси Лингард забил гол и установил окончательный счёт. В добавленное ко второму тайму время Давид Де Хеа отразил пенальти в исполнении Марка Ноубла.

Ставки на победу «МЮ» принимались с коэффициентом 1.87: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1870 рублей. Успех «Вест Хэма» оценивался в 4.60, ничья — в 3.90.

Тотал больше 2.5 гола шёл за 1.87, обе забьют — за 1.81, гол в каждом тайме — за 1.71. На пенальти давали 2.60, на точный счёт 2:1 в пользу «МЮ» — 9.50.

Ставки на гол в исполнении Криштиану Роналду принимались с коэффициентом 1.85. Португалец провёл на поле 90 минут и забил в третьем матче подряд.