ПСЖ — «Лион»: результат матча, какой счёт, кто победил, как сыграл Месси

В матче 6-го тура чемпионата Франции «Пари Сен-Жермен» обыграл «Лион». Встреча проходила на стадионе «Парк де Пренс» в Париже и завершилась со счётом 2:1.



На 54-й минуте Карл Токо Экамби получил мяч на левом фланге, сместился в штрафную и выполнил передачу на Пакету, которому удался прекрасный удар в правый нижний угол ворот. На 66-й минуте Неймар сравнял счёт, реализовав пенальти.



Нападающий ПСЖ Лионель Месси провёл на поле 76 минут, его заменил Ашраф Хакими. Аргентинец после замены отказался пожать руку главному тренеру парижан Маурисио Почеттино. В добавленное время победный гол забил Мауро Икарди с передачи Килиана Мбаппе.

Ставки на победу ПСЖ принимались с коэффициентом 1.37: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1370 рублей. Успех «Лиона» оценивался в 10.0, ничья — в 6.10.

Тотал больше 2.5 гола шёл за 1.27, «обе забьют» — за 1.50, гол в каждом тайме — за 1.55. На пенальти давали 2.40, на точный счёт 2:1 в пользу парижан — 9.30.