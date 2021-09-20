«Адмирал» — «Металлург» Мг: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Адмирал» — «Металлург» Мг.



Ставка: победа «Металлурга» за 1.73.



«Картина, которую мы уже видели в этом сезоне пару раз, хотя сезон вот только начался. Когда команда приезжает на Дальний Восток, начиная с Хабаровска и продолжая Владивостоком. Так сказать, от просто к сложному. Простой экзамен – хабаровский— «Магнитка» выдержала с честью. «Горела» 0:2 после первого периода, но потом забросила раз – и все пошло по накатанной, вплоть до бросания клюшки и ухода со льда хабаровского вратаря. Теперь на очереди Владивосток, и задача усложняется по причинам, о которых мы уже подробно писали в предыдущих прогнозах: третьи сутки на Дальнем Востоке, канадская площадка и т. д. А тут добавляется еще один нюанс: «Адмирал» на сутки больше отдыхал. То есть, вроде бы всё за хозяев.



Таким образом, прогноз на игру сужается до рамок вопроса: хватит ли у «Магнитки» сил и мощности на то, чтобы в условиях осложнившейся обстановки сыграть во Владивостоке не менее продуктивно, чем в Хабаровске? На мой взгляд, должно хватить. Тут, конечно, будет всё весьма непросто, и совсем не так, как во втором и третьем периодах хабаровского матча. Но мы не будем забывать, что и часовой пояс для «Магнитки» не такой уж смертельный, и на узких площадках она играть умеет.



Поэтому мой прогноз будет таким: в игре «на тоненького» всё решится в третьем периоде, когда «Магнитка» всё-таки передавит хозяев и забьёт решающую шайбу. Организовав себе победу в основное время, но с минимальным преимуществом в счёте», — сказал Лебедев.