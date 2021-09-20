ЦСКА — «Спартак»: где покажут, во сколько начало матча, какой канал

20 сентября состоится матч 8-го тура чемпионата России ЦСКА — «Спартак». Начало встречи — в 19:30 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ».



Букмекеры уже дали прогноз, в котором отдают преимущество хозяевам. Поставить на победу ЦСКА в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.59. Успех «Спартака» оценён букмекерами коэффициентом 2.96. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.70.



Букмекеры не уверены, что матч чемпионата России ЦСКА — «Спартак» получится результативным: тотал больше 2.5 гола идёт за 1.94, на тотал меньше 2.5 гола дают 2.05. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.27. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.31. Поставить на «обе забьют» можно за 1.70.



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