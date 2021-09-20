«Сибирь» — «Куньлунь»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Сибирь» — «Куньлунь».



Ставка: победа «Сибири» за 1.41.



«Сибирь» и «Куньлунь» сейчас соседи по турнирной таблице Востока. Правда, соседства такого никому не пожелаешь: до зоны плей-офф как до китайской границы на четвереньках, и от дна обоих отделяет только вечно обиженный богом «Амур». При этом у китайских товарищей на одно очко и два матча больше, что, в принципе, в данной ситуации особой роли не играет.



Скорее особую роль играет тот факт, что «Сибирь» на родном льду в этом сезоне пока ещё не набрала ни одного очка. Правда, домашних матчей у новосибирцев пока было немного, всего два. И если поражение от московского «Динамо» можно принять и простить, то влёт от «Северстали» — это действительно влёт, и никак его больше не назовёшь.



Теперь «Куньлунь». Может ли «Сибирь» его обыграть? Да не может, а должна, чёрт побери! Иначе на сибиряках в этом сезоне можно будет ставить жирный крест и вычёркивать их из жизни бытия текущего сезона, окончательно сдвинув в категорию «нежужжащих». Потому что «Куньлунь» сам по пояс в этой категории (а будет ещё хуже, когда львиная доля команды поедет готовиться к домашней Олимпиаде). Вот и получается у нас битва равных соперников, проигравший которую будет пробивать дно.



Думаю, «Сибирь» в этом сезоне дно всё-таки пробьёт, но попозже. А пока она тяжко и мучительно, но должна обыграть представителей Поднебесной, причём в основное время. Ну а то, что с минимальным преимуществом в счёте – так два очка не пахнут», — сказал Лебедев.