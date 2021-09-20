ЦСКА — «Спартак»: прогноз Дениса Казанского на встречу РПЛ

Известный комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч ЦСКА — «Спартак».



Ставка: ничья в 1-м тайме за 2.32.



«Большой матч лично для Руя Витории. После поражения от «Легии» ему просто необходимо в этой игре набирать максимум. Кресло под ним и так шатается, а ведь может и выбросить португальца. Поэтому дерби проигрывать никак нельзя.



На Алексея Березуцкого, мне кажется, давление куда меньше. И у него проще ситуация, когда ты готовишься всю неделю к одной игре.



Кардинальные изменения в атаке, потому что Соболев не сыграет из-за перебора жёлтых карточек. Не очень понятна судьба Заболотного и его появление в этой игре. Плюс Зобнин вылетел у «Спартака». Команды с проблемами в обороне. Но возможно, что будут и проблемы в атаке. Всё это важные моменты перед стартовым свистком в этой игре.



Поэтому я думаю, что здесь нам стоит ждать ничьей в первом тайме. Мне кажется, как одни, так и другие аккуратно подойдут к игре. Никому нельзя проигрывать», — сказал Казанский.

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