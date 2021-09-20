«Рубин» — «Зенит»: прогноз Павла Занозина на игру 8-го тура РПЛ

Футбольный комментатор и ведущий Первого канала Павел Занозин дал прогноз на матч 8-го тура РПЛ сезона-2021/2022 «Рубин» — «Зенит».



Ставка: «Рубин» не проиграет за 2.28.



«На неделе «Зенит» играл на выезде против «Челси». Как мы знаем, достойно проиграл. Однако оставил много сил. «Рубин» же сейчас на прекрасном ходу. В прошлом туре казанцы обыграли «Урал» (4:0). На неделе отдохнули. Шикарно дебютировал новичок Дрейер, который оформил хет-трик.



В целом мне очень нравится, что делает в Казани Леонид Слуцкий. «Рубин» ждет большое будущее, хотя понятно, что сейчас он не дотягивает до уровня гранда, однако в этом матче не думаю, что «Зенит» может считаться фаворитом. Есть и физическая усталость, и общие накопившиеся проблемы с защитниками говорят о том, что выиграть в Казани будет тяжело.



Предлагаю ставку на этот матч — 1Х. «Рубин» дома не проиграет. Команда уже близка в таблице к «Зениту», а может еще и догнать питерцев по очкам. На победу «Рубина» ставить рискованно, а вот 1Х — самое то, тем более коэффициент очень приятный. Предлагаю сделать такую ставку и поболеть за классный футбол в этом матче. Обе команды достойны, чтобы показывать высокий уровень», — сказал Занозин.