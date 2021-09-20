«Урал» — «Локомотив»: ставка Александра Мостового на встречу 8-го тура РПЛ

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч РПЛ «Урал» — «Локомотив».



Ставка: победа «Локомотива» с форой (-1) за 2.59.



«От «Урала» ожидали большего, но потеря концентрации привела хозяев на дно турнирной таблицы. После семи туров оранжево-чёрные не знают побед – в активе Екатеринбурга всего две ничьи и два забитых мяча.



«Локомотив» достойно сыграл с «Марселем» и пока идёт без осечек в Премьер-Лиге. Железнодорожники за семь туров записали на свой счёт четыре победы и три раза сыграли вничью, что принесло четвёртое место и два пункта до лидера.



Следом за ничьей с «Динамо» сегодняшние гости на своём поле разобрались с «Крыльями Советов». Хочу отметить второй лучший показатель в линии обороны в лиге.



После старта в Лиге Европы у гостей будет эмоциональное преимущество. Кроме того, мы видим, что в команде много перестановок, много непонятного, появляются новые исполнители. У «Урала» пока как не было ничего, так и нет», — сказал Мостовой.