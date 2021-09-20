«Ак Барс» — «Витязь»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ в Казани

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Ак Барс» — «Витязь».



Ставка: победа «Ак Барса» за 1.56.



«Витязь» начал сезон лихой и задорной победой в Нижнем Новгороде, а потом покатился по наклонной. Сперва были четыре поражения подряд за пределами основного времени, потом в основное время, но с минимальным отставанием. И, наконец, «витязям» разъяснили их место в жизни в татарстанской глубинке, где «маленькие татары» накрошили им пять шайб.



В этом-то и заключается нынешнее счастье «Ак Барса», которому теперь этот самый «Витязь» принимать. Игра «больших татар» нынче напоминает утреннее передвижение из бара, когда ноги сами запутываются и ведут незнамо куда. Будь соперник хотя бы чуть серьёзнее и организованнее, то «большие татары» вполне могли бы и снова недосчитаться ценных очков. А с «Витязем», с божьей помощью, с кувалдой и какой-то матерью как-нибудь разберутся – приблизительно так же, как разобрались в предыдущем домашнем матче с ХК «Сочи», тоже, знаете ли, не с «Тампой». Поэтому и от следующего матча казанцев ничего пока выдающегося не ждём, но два очка ждать вправе. Хотя бы потому, что «Витязь» с каждым последующим матчем всё больше никакой.



Итак, мучительно выстраданная домашняя победа «Ак Барса», с самым что ни на есть минимальным преимуществом в счёте, да и сам счёт вряд ли сильно будет отличаться от предыдущего поединка, завершившегося с футбольными цифрами 1:0», — сказал Лебедев.