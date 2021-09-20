«Рубин» — «Зенит»: прогноз Дениса Казанского на матч 8-го тура РПЛ 20 сентября
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Известный комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч «Рубин» — «Зенит».
Ставка: обе забьют за 1.83.
«В прошлом сезоне в этой паре был неожиданный победитель: «Рубин» дважды обыграл сине-бело-голубых. Это было круто, особенно с голом Макарова (думаю, все вы прекрасно помните).
И сейчас «Рубин» в домашних матчах хорош: 4 победы и 2 ничьи.
У «Зенита» в гостевых матчах тоже всё замечательно: 5 побед и 4 ничейных результата.
Сюда добавим результативную игру команд в прошлом году, хорошую форму «Рубина» сейчас, а также Лигу чемпионов, которая забирает много сил у «Зенита».
Думаю, всё это гарантирует нам довольно простую ситуацию, когда обе забивают. На мой взгляд, «обе забьют» здесь зайдёт легко», — сказал Казанский.
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