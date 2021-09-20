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«Рубин» — «Зенит»: ставка Александра Мостового на игру РПЛ в Казани

«Рубин» — «Зенит»: ставка Александра Мостового на игру РПЛ в Казани
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Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч Премьер-Лиги «Рубин» — «Зенит».

Ставка: победа «Зенита» за 1.72.

«Рубин» после семи туров расположился на пятой позиции. В активе казанского клуба четыре победы и два мирных исхода, что соответствует 14 очкам. Отставание от лидера на сегодня составляет всего три очка. После серии неудачных матчей «рубиновые» порадовали мощной игрой с «Уралом».

«Зенит» стартовал уверенно и пока не знает поражений. Подопечные Семака занимают привычное первое место, при этом имеют лучший показатель по результативности в атаке. В двух последних турах Санкт-Петербург добыл две победы подряд – над ЦСКА и «Ахматом».

«Рубин» неплохо стартовал, но имеет серьёзные проблемы при потере 1-2 игроков, в отличие от чемпиона. В этой игре я отдам однозначное предпочтение «Зениту», который имеет серьёзный набор футболистов. Считаю, что лидер выиграет на классе», — сказал Мостовой.

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