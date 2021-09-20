«Барселона» — «Гранада»: прогноз Дениса Наливайко на матч Примеры

Спортивный комментатор на Setanta Sports и «Телеспорте», специалист по испанскому, итальянскому и английскому футболу Денис Наливайко дал прогноз на матч 5-го тура Примеры сезона-2021/2022 «Барселона» — «Гранада».
Ставка: ТМ 3.5 за 1.63.
«Ещё два года назад этот матч рассматривался бы идеальным экспрессом – ставишь на победу «Барсы» в верняковый экспресс и радуешься жизни. Но не дайте себя обмануть, так как «Барселона» очень плоха в начале этого сезона. Матч с «Баварией» в очередной раз показал, что «Барса» сейчас до неё и близко не дотягивает. Даже в Ла Лиге посмотрите, как она играла в последних матчах. Матч с «Хетафе», победа 2:1, но в концовке «Барса» заперлась, и у «Хетафе» были моменты. В «Барсе» есть только Депай прямо сейчас, который здорово тащит атаку на себе. Люк де Йонг – кто из нас не посмеялся над этим трансфером? Брейтуэйт и Дембеле травмированы, возвращается Фати, но это не тот человек, который способен после длительной травмы тащить «Барсу» за собой.
«Гранада» пока тоже – грусть и тоска – очень занудно и примитивно команда играет. «Гранада» просто максимально закроется на «Камп Ноу», а «Барсе» будет сложно её вскрывать, поэтому тотал меньше 3.5 мне кажется верняковой ставкой. Коэффициент 1.63. Можно рискнуть и поставить на тотал 2.5», — сказал Наливайко.
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