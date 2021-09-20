«Барселона» — «Гранада»: прогноз Александра Вишневского на игру Примеры

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 5-го тура Примеры сезона-2021/2022 «Барселона» — «Гранада».



Ставка: победа «Барселоны» и ТМ 4.5 за 1.77.



«Думаю, что «Барселона» не потеряет очков. «Гранада» — это не «Бавария». Красно-белые набрали лишь два очка в четырех стартовых турах Примеры и пока выглядят на порядок хуже после летней смены главного тренера.



Вместе с тем едва ли «Барселона» наколотит уйму голов. Мало того, что ушли Месси и Гризманн, так вдобавок травмированы еще сразу три нападающих «Барселоны» — Дембеле, Брэтуйэт и Агуэро. А Ансу Фати еще не успел набрать форму после тяжелой травмы и не факт что будет включен в заявку на матч. Есть важные потери и в других линиях — надолго выбыли из строя Жорди Альба и Педри.



В такой ситуации можно поставить на то, что «Барселона» выиграет при тотале меньше 4,5 гола», — сказал Вишневский.