ЦСКА — «Спартак»: результат матча РПЛ, какой счёт, как сыграли, кто победил

ЦСКА обыграл «Спартак» в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась со счётом 1:0. Обслуживала игру бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым.



Счёт был открыт на 81-й минуте, автором гола стал нападающий ЦСКА Антон Заболотный. Мяч к форварду армейцев отскочил от новичка «Спартака» Максимилиано Кофрие. В компенсированное арбитром время автор единственного в матче гола Антон Заболотный был удалён с поля за вторую жёлтую карточку.

Ставки на победу ЦСКА принимались с коэффициентом 2.60: выигрыш с 1000 рублей составил бы 2600 рублей. Успех «Спартака» оценивался в 2.90, ничья — в 3.60.

Тотал меньше 2.5 гола шёл за 1.95, тотал меньше 1.5 гола — за 3.70, «обе забьют — нет» — за 2.17. На удаление давали 3.50, на точный счёт 1:0 в пользу армейцев — 8.00.