«Фиорентина» — «Интер»: ставка Максима Калиниченко на матч Серии А

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал свою ставку на матч итальянской Серии А «Фиорентина» — «Интер».



Ставка: «Интер» не проиграет и обе забьют за 2.04.



«Не успели закончиться матчи прошлого тура Серии А, как уже стартует следующий раунд чемпионата. Здесь нас ждёт встреча «Фиорентины» и «Интера». Действующий чемпион приезжает в гости к команде, для которой нормой является расположение на строчках в середине таблицы.



Сейчас все пристально следят за «Интером» — недоброжелатели ждут, когда же у команды начнутся проблемы. Летом клуб поменял тренера и отпустил пару звёзд. Однако пока что миланцы почти не дают поводов в себе сомневаться.



Единственная недавняя промашка в Серии А произошла у «Интера» в третьем туре с «Сампдорией». Команда Индзаги не смогла её обыграть — 2:2. Однако уже на этих выходных, в следующем туре лиги, миланцы доказали, что та ничья была ошибкой. Они смогли разгромить «Болонью» со счётом 6:1.



«Фиорентина» тоже показывает довольно неплохой и интересный футбол — клуб проиграл только один раз за четыре тура. В остальных матчах «фиалки» одержали скромные победы, все три выигрыша у них были со счётом 2:1. Один раз они, например, смогли нанести поражение «Аталанте».



Сейчас оба соперника располагаются на тех позициях в таблице, к которым они стремятся. «Интер» в числе лидеров чемпионата делит второе место с «Миланом» — ситуация прошлого сезона частично повторяется. Ну а «Фиорентина» сейчас входит в еврокубковую зону, она на пятом месте.



Я считаю, нас ждёт интересный матч между двумя набравшими форму командами. Не стану на 100% утверждать, что «Интер» выиграет в этой схватке. Я, скорее, склоняюсь к тому, что он не проиграет. Ну а «фиалки» сейчас находятся в слишком боевом состоянии, чтобы позволять миланцам набирать очки с сухим счётом.



Так что мой вариант ставки здесь — «Интер» не проиграет, а также обе команды забьют», — сказал Калиниченко.

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