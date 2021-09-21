Ана Конюх — Анастасия Павлюченкова: ставка Надежды Петровой на матч турнира в Остраве

Известная в прошлом теннисистка Надежда Петрова сделала ставку на матч турнира в Остраве Ана Конюх — Анастасия Павлюченкова.

Ставка: победа Павлюченковой с форой (-3.5) за 1.74.



«Ещё один матч с участием россиянки. Анастасия Павлюченкова встретится с Аной Конюх из Хорватии. Ей 23 года, она 77-я ракетка мира, прошла в основную сетку через квалификацию. Она уже успела заявить о себе в 2017 году, когда дошла до 28-й строчки рейтинга в совсем юном возрасте. В этом году у неё 38 побед и 20 поражений. Она играет много турниров разного уровня. В соревнованиях чуть ниже уровнем доходит до полуфиналов, в турнирах WTA часто попадает в основную сетку через квалификацию.



Единственный раз они встречались в 2014 году на Кубке Кремля. Настя тогда обыграла ещё совсем юную хорватку.



Настя Павлюченкова, 5-я сеяная на этом турнире, 13-я ракетка. У Насти хороший, стабильный сезон. Неплохо выступила на US Open, поднялась в рейтинге, по игре чувствуется, что она сейчас уверена в себе. Этот матч должен быть проходным для неё. Ставлю на уверенную победу Павлюченковой с форой (-3.5)», — сказала Петрова.