«Хетафе» — «Атлетико»: прогноз Эдуарда Мора на игру чемпионата Испании

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч «Хетафе» — «Атлетико».



Ставка: победа «Атлетико» за 1.72.



«Хетафе» чем-то напоминает наши подмосковные «Химки». Находится недалеко от Мадрида, туда с большим удовольствием едут футболисты, которые хотят о себе заявить или которые заканчивают карьеру. Здесь, как правило, много игроков из Мадрида, хотя сейчас в составе есть и те, кто прошёл «Барселону»: Карлес Аленья, Хорхе Куэнка.



«Хетафе», как правило, играет на результат, это во всех смыслах низовая команда. От неё мы не увидим ажурного красивого футбола. В этом сезоне команда смотрится не очень: не набрала ни одного очка, забила всего 1 гол, а пропустила 8. «Хетафе» всегда мало забивает, но 1 гол в 5 матчах — это слишком мало. Есть большие проблемы. Думаю, они связаны с физическим состоянием игроков.



«Атлетико», как я и прогнозировал, сыграл в последнем туре 0:0, потерял очки. До этого сыграли 0:0 с «Порту». Всё как обычно.



Поэтому и в предстоящем матче очевидно, что голов будет немного, но при этом коэффициент довольно маленький. Так что брать ТМ бессмысленно.



Учитывая две ничьи, «Атлетико» исчерпал своё право на ошибку. Поэтому, как бы ни старался «Хетафе», мадридцы всё равно победят. Мой прогноз — победа гостей», — сказал Мор.