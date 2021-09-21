Бой Джошуа — Усик: ставки и коэффициенты, где смотреть, кто победит

В ночь с 25 на 26 сентября по московскому времени в Лондоне, на стадионе «Тоттенхэм» состоится бой между чемпионом мира по версиям WBA Super, IBF, IBO и WBO Энтони Джошуа и бывшим абсолютным чемпионом в первом тяжёлом весе и обязательным претендентом WBO в тяжёлом весе украинским боксёром Александром Усиком. Начало боя – не раньше 1:00 мск 26 сентября. Посмотреть бой в России можно будет на стриминговой платформе DAZN.



По оценке букмекеров, фаворит – Энтони Джошуа. Поставить на его победу можно с коэффициентом 1.50, это примерно 60% вероятности. Шансы Усика оценивают коэффициентом 2.72 (35%). На ничейный исход боя принимают ставки за 20.00 (5%).



На ТБ 9.5 раунда можно сделать ставку с коэффициентом 1.57, а на то, что поединок завершится до этой отметки, можно поставить за 2.27.

Ранее букмекеры оценили шансы Усика нокаутировать Джошуа.