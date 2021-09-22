«Сибирь» — «Металлург» Мг: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Сибирь» — «Металлург» Мг.



Ставка: победа «Металлурга» с форой (-1.5) за 2.62.



«Взяв с Дальнего Востока всё, что можно было с него взять, включая икру, крабов и четыре очка, «Магнитка» напоследок унизила «адмиралов», разжаловав их то ли в контр-адмиралов, то ли вовсе в капитанов первого ранга. Вообще-то японские адмиралы после таких поражений делали себе харакири, а нашего Рожественского после Цусимы даже поощрили.



По дороге домой уральцы заехали в Новосибирск, где тоже надеются поживиться двумя очками. И, честно говоря, пока не видно предпосылок к тому, что у них это может не получиться. Нет, «Сибирь», конечно, сейчас вся на позитиве: видано ли дело, сибиряки обыграли великий и ужасный «Куньлунь», теперь им сам чёрт не брат!



То, что «Сибирь» в прошлом матче не пропустила, – заслуга, конечно, и защитников новосибирцев, но ещё больше за это надо благодарить нападающих «Куньлуня». Там по большому счёту забивать некому, неслучайно команда из Поднебесной за четыре последних матча забросила аж 3 (прописью – три) шайбы.



Поэтому не буду ходить вокруг да около матча, результат которого предопределён, пусть даже «Сибирь» играть с «Магниткой» умеет и три последних матча, на минуточку, у уральцев выиграла. Но совсем скоро эта победная серия прервётся, потому что «металлурги» спокойно, без излишнего нервного надрыва, обыграют новосибирцев, причем сделают это в основное время и с преимуществом не менее чем в две шайбы», — сказал Лебедев.