«Реал» – «Мальорка»: прогноз Константина Генича на игру Примеры

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Реал Мадрид» – «Мальорка» в 6-м туре испанской Примеры сезона-2021/2022.



Ставка: «Реал» выиграет и не пропустит за 1.93.



«В Испании тур играется посреди недели. Мадридский «Реал» не без доли удачи опять в концовке вырвал победу в Валенсии. Хотя по игре, как кажется, «Валенсия» поражения не заслуживала.



Сейчас домашняя игра против «Мальорки». Матч на «Сантьяго Бернабеу». Я думаю, что такой перестрелки, как после долгой паузы в матче с «Сельтой», на «Бернабеу» в этот раз не будет. «Мальорка» в последних матчах не забивает. Она сыграла 0:0 с «Вильярреалом». До этого она уступила «Атлетику» — 0:2.



Если «Реал» сыграет аккуратненько в обороне, а он должен научиться играть на ноль сзади, несмотря на новую пару центральных защитников и изменения в середине поля и на флангах, то победит. «Реалу» надо не только ударно играть в атаке, но и научиться по минимуму позволять создавать у своих ворот. Куртуа играет старательно, выручает, но лучше его избавить от работы, тем более в домашней встрече.



«Реал» должен реализовать преимущество в индивидуальном классе и забить, а в свои ворота не пропустить. Победа «Реала» всухую за 1,93 — вполне вероятный вариант развития событий», — сказал Генич.