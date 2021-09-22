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«Знамя» – «Крылья Советов»: прогноз Егора Титова на игру Кубка России

«Знамя» – «Крылья Советов»: прогноз Егора Титова на игру Кубка России
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Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Знамя» Ногинск – «Крылья Советов» в Кубке России сезона-2021/2022.

Ставка: «Крылья Советов» выиграют и не пропустят за 2.25.

«Интересный матч намечается. Одна из самых играющих команд Премьер-Лиги «Крылья Советов» против «Знамени» из Ногинска. Этот клуб примечателен тем, что за него выступают известные ребята — Роман Шишкин, Роман Павлюченко, один из легендарных наших форвардов. Поэтому к этой встрече будет приковано внимание.

Но всё-таки здесь у меня есть уверенность, что «Крылья» значительно сильнее. Команда элементарно мастеровитее, моложе. Думаю, тот темп, который зададут самарцы в этой встрече, будет слишком серьёзным испытанием для ногинской команды. Понятно, что у самарцев наверняка будет ротация, но там сейчас и скамейка вполне неплохая. Возможно, не будет той феерии, что мы видели в игре с «Ростовом», но победы гости добьются.

Я поставлю на сухую победу «Крыльев Советов». Чисто физически «Знамя» будет серьёзно уступать», — сказал Титов.

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