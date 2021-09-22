«Сибирь» — «Металлург» Мг: прогноз Павла Лысенкова на матч регулярного чемпионата КХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором сыграют «Сибирь» и «Металлург».
Ставка: победа «Металлурга» с форой (-1.5) за 2.51.
«В чем плюсы «Сибири» в этом чемпионате? Эта команда снова не попадает в зону плей-офф и очень неважно начала сезон.
Плюс в том, что сибиряки могут упереться в обороне, а их бессменный голкипер Харри Сятери сделал уже два сухаря в этом чемпионате. Вообще это один из лучших вратарей лиги. Другое дело, что подбор полевых игроков не слишком впечатляет.
У «Магнитки» есть такой же надежный финн в воротах – Юхо Олкинуора. При этом атака у уральцев – просто чума. Забить там могут все четыре звена. Очень сильный подбор нападающих.
И не просто так «Металлург» забросил больше всех шайб (36) в этом чемпионате. Даже лихо стартовавшее «Динамо» отстает.
То есть в Новосибирске мы можем увидеть иллюстрацию типичного выражения «нашла коса на камень». В том смысле, что это будет противостояние двух стихий – нападения и обороны. Вы же не думаете, что «Сибирь» рискнет сыграть с «Металлургом» в открытый хоккей?
Я бы в этом матче взял кэф 2,51 на то, что «Металлург» победит в основное время, причем с разницей от двух шайб (фора -1,5). Атака уральского клуба очень впечатляет», — сказал Лысенков.
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