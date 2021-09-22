«Севилья» — «Валенсия»: прогноз Ивана Млечного на игру чемпионата Испании

Известный рэп-исполнитель, баттл-МС, экс-футболист «Зоркого» Иван Млечный дал прогноз на матч 6-го тура испанской Примеры cезона-2021/2022 «Севилья» — «Валенсия».



Ставка: «Валенсия» не проиграет и ТМ 2.5 за 4.30.



«Севилья» в этом году играет на два фронта, и совсем недавно мы с вами смотрели, как команда играла в Лиге чемпионов против «Зальцбурга» и не смогла добиться победы. Затем была встреча с «Реал Сосьедад», которая также завершилась вничью. И честно говоря, в этом и заключается весь футбол Лопетеги. Низовые результаты, игра от обороны, очень часто именно это и мешает «Севилье» одержать победу. Конечно, в этом сезоне команда ещё не потерпела ни одного поражения, но две низовые ничьи и разница забитых и пропущенных мячей 5:1 за четыре тура говорят сами за себя.



«Валенсия», к всеобщему удивлению, сейчас находится на третьей строчке в чемпионате, причём она легко могла оказаться и на первом месте, ведь в матче с «Реалом» вела в счёте до 86-й минуты и потом пропустила два мяча. В целом, при условии, что до этого «летучие мыши» играли со слабыми соперниками, проверку классом они отчасти прошли. Правда, эта проверка не дала результата, но всё же.



Этот матч мне видится также низовым, ведь Лопетеги навязывает свой футбол всем — и своей команде, и своим соперникам. Но при прочих равных, в этом матче для меня намного симпатичнее выглядит «Валенсия», пускай букмекеры и верят больше в «Севилью». Так что мой прогноз на эту встречу — «Валенсия» не проиграет и тотал меньше 2,5», — сказал Млечный.