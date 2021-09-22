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«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм»: прогноз Дениса Казанского на матч Кубка лиги

«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм»: прогноз Дениса Казанского на матч Кубка лиги
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Известный комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм».

Ставка: 2-й тайм результативнее 1-го за 2.00.

«Только что они сыграли между собой. Я думаю, что драматичная победа «МЮ» всем запомнилась.

Что касается домашней формы «Манчестер Юнайтед», то здесь все круто. Только на ноль ни одной игры.

«Вест Хэм» забивает в 5 встречах из 6. И мы видели, с каким трудом «МЮ» набрал 3 очка только что в Лондоне.

В общем, думаю, здесь будет серьезная битва. Но, на мой взгляд, класс «Манчестера» скажется во втором тайме. Потому что Уле-Гуннар Сульшер очень круто меняет игру заменами. Даже если что-то пойдет не так до перерыва, то вторая половина будет ключом к победе. Играю тотал второго тайма больше первого», — сказал Казанский.

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