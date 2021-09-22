«Реал» — «Мальорка»: ставка Максима Калиниченко на игру 6-го тура Примеры

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал свою ставку на матч испанской Примеры «Реал» Мадрид — «Мальорка».
Ставка: «Реал» победит и ТМ 3 за 2.06.
«В шестом туре испанской Ла Лиги мы увидим противостояние «Реала» и «Мальорки». Это будет первое серьёзное испытание для команды, которая еще в прошлом сезоне играла в Сегунде. «Мальорка» весьма неплохо показывает себя в главном чемпионате Испании – она идет восьмой, проиграв всего один раз за пять туров.
Со старта сезона «Мальорка» уже, например, смогла не проиграть таким серьезным соперниками в Ла Лиге, как «Вильярреалу» (0:0) и «Бетису» (1:1). А «Эспаньол» и «Алвес» она и вовсе смогла обыграть (оба раза 1:0). Но теперь подошло время к первому экзамену – «красно-черным» предстоит встреча с «Реалом».
Команда Анчелотти подходила к новому сезону не в лучшем состоянии – больших трансферов клуб не сделал, многие игроки, которые должны были уйти. – остались. Однако пока что «сливочные» добиваются успеха. Да так, что они и вовсе лидируют в Примере. Сейчас сосед «королевского клуба» по городу, «Атлетико», отстает от него на два очка.
Засуха во время трансферного окна сказалась на результативности «Реала». Сейчас он выступает довольно нестабильно – часто клуб забивает, но и пропускает немало. Думаю, Анчелотти уже будет пытаться решить эту проблему.
По моему мнению, «Реал сыграет в закрытый футбол в этом матче. Он без проблем должен выигрывать в любом случае, но снова много пропускать «сливочные» точно не намерены. Так что я предлагаю поставить на то, что «Реал» победит. В добавок к этому – тотал меньше трех», — сказал Калиниченко.
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