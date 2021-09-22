«Локомотив» — «Витязь»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Ярославле

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Локомотив» — «Витязь».



Ставка: победа «Локомотива» с форой (-1.5) за 1.83.



«В предыдущем туре «Витязь» чуть было не сыграл успешно с «Ак Барсом». Но поскольку, во-первых, «чуть» не считается, а во-вторых, по нынешним временам даже победой над «Ак Барсом» хвалиться не принято, то получилось у подмосковской команды седьмое поражение подряд. Или третье подряд без набора очков. С таким багажом «Витязь» и отправился в Ярославль.



У «Локомотива» дела обстоят несколько лучше – он хотя бы находится в зоне плей-офф, хоть и не на первых ролях, и точно далеко от того места, на котором все привыкли его видеть. И домашнее поражение от «Йокерита» положение железнодорожников точно не улучшило. Но «Йокерит» сейчас рвёт и мечет, а про «Витязь» такого сказать нельзя. Следовательно, задача волжан упрощается.



Задача эта, если исходить из статистики личных встреч, и так сложной не является. У «Локомотива» более чем четырёхкратный перевес по победам в междусобойчиках, плюс в Ярославле «витязи» побеждали лишь однажды в истории КХЛ, а остальные полтора десятка матчей проиграли.



Вот и получается, что у конкретно сегодняшнего «Витязя» в конкретном Ярославле конкретно нет и не может быть никаких шансов. А с учётом последних тенденций нет шансов даже зацепиться за очко. «Локомотив» победит со своим любимым счётом, с каким привык обыгрывать дома «Витязь», — 3:1. И железнодорожникам будет хорошо», — сказал Лебедев.