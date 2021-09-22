«Челси» — «Астон Вилла»: ставка Романа Павлюченко на игру Кубка лиги

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко сделал прогноз на матч Кубка английской лиги «Челси» — «Астон Вилла».
Ставка: победа «Челси» с форой (-1.5) за 2.36.
«Аристократы» недавно намучились в Лиге чемпионов с петербуржским «Зенитом» (1:0), зато в регулярном первенстве проблем никаких не возникает. В предыдущем туре они уничтожили «Тоттенхэм» со счётом 3:0. Таким образом, коллектив сохранил за собой первую позицию в таблице.
На мой взгляд, хозяева поля сейчас просто неудержимы и даже сильнейшие английские клубы терпят поражения в противостоянии с ними. Вряд ли команда будет отдавать кубок на столь ранних стадиях, так что стоит ждать от них атакующего футбола.
«Львы» не так давно крупно уступили сегодняшнему противнику в чемпионате, но в целом дела идут неплохо. Победа над «Эвертоном» (3:0) позволила подняться на десятую позицию с семью пунктами. В прошлой стадии Кубка английской Лиги «Вилла» уничтожила скромный «Барроу» с нескромным счётом 6:0.
По моему мнению, у гостей сегодня нет практически никаких шансов. Дела у них идут неплохо, но недавняя очная встреча показала пропасть между соперниками. Думаю, фаворит снова без проблем заберёт своё», — сказал Павлюченко.
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