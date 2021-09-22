«МЮ» — «Вест Хэм»: прогноз Ильи Казакова на матч Кубка английской лиги
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Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 1/16 финала Кубка английской лиги сезона-2021/2022 «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм».
Ставка: победа «МЮ» за 1.54.
«Это Кубок лиги, 1/16 финала. Большое сомнение у меня, что мы увидим оптимальные составы. К тому же команды в уик-энд играли в АПЛ. Роналду забил очередной мяч. «Красные дьяволы» снова выиграли. Они даже нанесли сопернику первое поражение в сезоне.
Я думаю, надо ставить на победу «Манчестер Юнайтед» и ТБ (2.5). Примерно пополам случались верховые и низовые матчи между соперниками. Но это всё-таки тот случай, когда можно поиграть в удовольствие. Турнир не самый существенный, и шансы показать себя будут у каждого соперника», — сказал Казаков.
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