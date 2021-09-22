Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«МЮ» — «Вест Хэм»: прогноз Ильи Казакова на матч Кубка английской лиги

«МЮ» — «Вест Хэм»: прогноз Ильи Казакова на матч Кубка английской лиги
Комментарии

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 1/16 финала Кубка английской лиги сезона-2021/2022 «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм».

Ставка: победа «МЮ» за 1.54.

«Это Кубок лиги, 1/16 финала. Большое сомнение у меня, что мы увидим оптимальные составы. К тому же команды в уик-энд играли в АПЛ. Роналду забил очередной мяч. «Красные дьяволы» снова выиграли. Они даже нанесли сопернику первое поражение в сезоне.

Я думаю, надо ставить на победу «Манчестер Юнайтед» и ТБ (2.5). Примерно пополам случались верховые и низовые матчи между соперниками. Но это всё-таки тот случай, когда можно поиграть в удовольствие. Турнир не самый существенный, и шансы показать себя будут у каждого соперника», — сказал Казаков.

«МЮ» — «Вест Хэм». Криштиану Роналду уйдёт в тень, Никола Влашич покажет себя «МЮ» — «Вест Хэм». Криштиану Роналду уйдёт в тень, Никола Влашич покажет себя
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021