«МЮ» — «Вест Хэм»: прогноз Ильи Казакова на матч Кубка английской лиги

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 1/16 финала Кубка английской лиги сезона-2021/2022 «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм».



Ставка: победа «МЮ» за 1.54.



«Это Кубок лиги, 1/16 финала. Большое сомнение у меня, что мы увидим оптимальные составы. К тому же команды в уик-энд играли в АПЛ. Роналду забил очередной мяч. «Красные дьяволы» снова выиграли. Они даже нанесли сопернику первое поражение в сезоне.



Я думаю, надо ставить на победу «Манчестер Юнайтед» и ТБ (2.5). Примерно пополам случались верховые и низовые матчи между соперниками. Но это всё-таки тот случай, когда можно поиграть в удовольствие. Турнир не самый существенный, и шансы показать себя будут у каждого соперника», — сказал Казаков.