«Севилья» — «Валенсия»: прогноз Егора Титова на игру чемпионата Испании

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Севилья» – «Валенсия» в 6-м туре испанской Примеры сезона-2021/2022.



Ставка: победа «Севильи» с форой (-1) за 2.13.



«Валенсия» отлично стартовала в этом сезоне, набрала 10 очков в 4 турах. Но в воскресенье дома валенсийцы уступили «Реалу». Играли замечательно большую часть встречи, командную работу хотел бы отметить. Но в концовке не удалось сдержать пару Винисиус — Бензема. Эти двое неудержимы на старте сезона, творят, что хотят. Два мяча в течение нескольких минут соорудили и забрали для «Реала» три очка.



Думаю, после такой изматывающей встречи, где были отданы все эмоции и силы, «Валенсии», которая только начинает заново строиться, будет сложно выдать такой же уровень футбола всего через пару дней. Такой отдачи уже не жду. А выезд в Севилью всегда невероятно тяжёлый.



К тому же «Севилья» будет по максимуму настроена на эту встречу. В этом сомневаться не приходится. Две далеко не лучших встречи команда выдала на прошлой неделе — потеряла очки и в чемпионате, и в Лиге чемпионов. Поэтому здесь будет сумасшедшая мотивация. Предположу, что «Севилья» выиграет с форой (-1)», — сказал Титов.