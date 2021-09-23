Аслан Карацев — Эмиль Руусувуори: ставка Надежды Петровой на матч турнира в Казахстане

Известная в прошлом теннисистка Надежда Петрова сделала ставку на матч турнира в Нур-Султане Аслан Карацев — Эмиль Руусувуори.



Ставка: победа Карацева за 1.98.



«Небольшой турнир в Казахстане у мужчин. Аслан Карацев будет играть с молодым 22-летним финном Эмилем Руусувуори. Финн стоит 84-м, он немного упал в рейтинге, был не так давно 66-м. Это будет их первая очная встреча.



У Карацева хорошая половина года, титул, полуфинал «Большого шлема» — 29 побед, 15 поражений, ему 28 лет, он в данный момент 25-я ракетка мира. Финн в первом матче одержал, я бы сказала, неполноценную победу – его соперник после первого сета снялся. Для финна получилась хорошая разминка.



В начале июля в Атланте на небольшом турнире финн хорошо сыграл, в конце месяца в Америке, также на небольшом турнире он дошёл до полуфинала. И там и там он побеждал хороших игроков. За счёт этого, наверное, поднялся в рейтинге, а потом не защитил свои очки. Действует стабильно на задней линии, демонстрирует традиционный мужской теннис.



В этом турнире сетка у Аслана не такая уж и тяжёлая, он вполне может хорошо тут сыграть. Можно ещё побороться за очки, подняться в рейтинге. Думаю, Аслан должен обыгрывать этого молодого финна. Так как, если посмотреть на статистику этого сезона, прямо таких красочных побед у Руусувуори не было, никого из топ-20 он не обыгрывал. В то же время были поражения от игроков, гораздо ниже стоящих в рейтинге, чем он. Моя ставка – победа Карацева», — сказала Петрова.