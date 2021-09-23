«Зенит-Ижевск» — ЦСКА: прогноз Егора Титова на матч Кубка России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Кубка России сезона-2021/2022 «Зенит-Ижевск» — ЦСКА.



Ставка: победа ЦСКА с форой (-2) за 2.10.



«Зенит-Ижевск» против ЦСКА. Команда из ПФЛ против команды из Премьер-Лиги.



Думаю, ни у кого нет сомнений в том, кто должен выигрывать эту встречу, тем более что ижевский «Зенит» занимает последнее место в своей зоне, имея 4 очка в 9 матчах при 4 забитых мячах. Пропустили 18. Я думаю, вы понимаете, о чём идёт речь.



Даже если и будет ротация у армейцев, они всё равно выиграют, поэтому стоит взять победу ЦСКА с форой (-2)», — сказал Титов.