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«Зенит-Ижевск» — ЦСКА: прогноз Егора Титова на матч Кубка России

«Зенит-Ижевск» — ЦСКА: прогноз Егора Титова на матч Кубка России
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Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Кубка России сезона-2021/2022 «Зенит-Ижевск» — ЦСКА.

Ставка: победа ЦСКА с форой (-2) за 2.10.

«Зенит-Ижевск» против ЦСКА. Команда из ПФЛ против команды из Премьер-Лиги.

Думаю, ни у кого нет сомнений в том, кто должен выигрывать эту встречу, тем более что ижевский «Зенит» занимает последнее место в своей зоне, имея 4 очка в 9 матчах при 4 забитых мячах. Пропустили 18. Я думаю, вы понимаете, о чём идёт речь.

Даже если и будет ротация у армейцев, они всё равно выиграют, поэтому стоит взять победу ЦСКА с форой (-2)», — сказал Титов.

«Зенит-Ижевск» — ЦСКА. «Спартак» обыграли, на очереди — Кубок России «Зенит-Ижевск» — ЦСКА. «Спартак» обыграли, на очереди — Кубок России
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