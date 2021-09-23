Тереза Мартинцова — Анастасия Павлюченкова: ставка Надежды Петровой на матч в Остраве

Известная в прошлом теннисистка Надежда Петрова сделала ставку на матч турнира в Остраве Тереза Мартинцова — Анастасия Павлюченкова.
Ставка: победа Павлюченковой с форой (-4.5) за 1.81.
«В одном из матчей второго круга турнира в Чехии встретятся чешка Тереза Мартинцова (26 лет, 61-я ракетка мира) и россиянка Анастасия Павлюченкова (30 лет, 13-я ракетка мира).
Чешка в этом году сыграла приличное количество турниров — 22. Во многих турнирах она через квалификацию доходит до основной сетки. Сейчас она немного поднялась в рейтинге, что позволяет ей играть в основе многих турниров. Соперница у нее непростая. Настя Павлюченкова — 5-я сеяная, входящая в топ-15 сильнейших теннисисток мира. Павлюченкова сыграла в сезоне гораздо меньше Мартинцовой. Раньше они не встречались между собой. С чешками играть не так легко, знаю по себе.
С одной из соотечественниц Мартинцовой Павлюченкова играла во втором круге US Open, там с трудом тогда её переиграла. Ну и здесь тоже нужно настраиваться на борьбу. Чешки вообще играют в такой стабильный, быстрый теннис. Сложная соперница, у неё хорошая теннисная школа.
Настя сейчас вновь поднялась на свою лучшую строчку — 13-ю. По идее, она здесь фаворит. Но надо не расслабляться, нужно просто выйти и сыграть, показать свою игру. Надеюсь, Настя как раз это и сделает. Она и поопытнее, чем Мартинцова. По идее, Павлюченкова должна побеждать, Настя успела втянуться в турнир — она прошла первый круг без борьбы, успела приспособиться. Так что выбираю победу Павлюченковой с форой (-4.5) гейма», — сказала Петрова.
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