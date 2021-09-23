«Сочи» — «Динамо» М: прогноз Максима Лебедева на встречу КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Сочи» — «Динамо» Москва.



Ставка: победа «Динамо» с форой (-1.5) за 2.04.

«В предыдущем туре у сочинцев был праздник: после шести поражений они наконец-то смогли обыграть «Нефтехимик», причём сделали это на выезде и даже всухую. Достаточно ли оснований для того, чтобы предположить успешность их следующего матча с московским «Динамо»? Которое, на минуточку, в нынешнем сезоне остаётся последним клубом КХЛ, не только ни разу не проигравшим, но и не давшим своим соперникам ни одного очка.

То есть, с одной стороны, вроде бы пора начинать ставить на прерывание победной серии бело-голубых. Но, с другой, не сочинцам же её прерывать? Да, после возвращения с татарстанского выезда южане отдыхали на сутки больше динамовцев. Да, играют в Сочи. Так ведь в сочинских междусобойчиках преимущество бело-голубых более чем двукратное – 7 побед против 3. И восьмая победа «Динамо» куда более вероятна, чем четвёртая — сочинцев.



Я бы ещё сомневался, если бы в предыдущем туре динамовцы маялись с каким-нибудь «Авангардом» или «Магниткой». Но ведь они спокойно откатали два периода с рижанами, в третьем чуть-чуть добавили ногами – и «уноси готовенького». Стало быть, восстановление пройдёт в стандартном режиме и к сочинскому матчу динамовцы будут во всеоружии.



А это означает, что «Динамо» в гостях спокойно и в рабочем порядке одержит очередную, уже восьмую по счёту победу. И она тоже будет добыта в основное время, и преимущество у бело-голубых окажется весьма приличным, минимум в две-три шайбы»,. — сказал Лебедев.