«Рома» — «Удинезе»: ставка Максима Калиниченко на матч Серии А

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал ставку на матч итальянской Серии А «Рома» – «Удинезе».



Ставка: «Рома» не проиграет и обе забьют за 1.98.



«В пятом туре итальянской Серии А «Рома» встретится с «Удинезе». Фаворит на попадание в Лигу чемпионов в следующем сезоне будет дома принимать клуб, который снова постарается не опуститься ниже середины таблицы.



«Рома» в последние годы и так выступала достаточно неплохо. А сейчас с приходом Моуринью римляне могут полноценно считаться фаворитами в борьбе за скудетто. До последнего тура они довольно уверенно шли в Серии А, только выигрывая.



Со старта сезона «Рома» одержала пару побед над не самыми лёгкими соперниками. Однако в четвёртом туре её неожиданно обыграла «Верона». В том матче команда Моуринью полностью провалила второй тайм, пропустив три гола за 15 минут. Отыграться она уже не успела – 2:3.



«Удинезе» — крепкая команда в итальянском чемпионате. Она стартовала в Серии А с ничьей с «Ювентусом» (2:2). С тех пор туринцы так и не набрали сильно больше очков, а вот «зебры» смогли дважды выиграть, что позволило им сейчас занять девятую строчку. Только нынешнему лидеру чемпионата «Удинезе» уступил недавно – «Наполи» (0:4).



В этом матче, я считаю, что у «Удинезе» мало шансов на успех. Клубы, в которые только пришёл Жозе Моуринью, обычно мощно стартуют и держатся в верхней части таблицы. То же происходит и сейчас с «Ромой». Она докажет, что неудача с «Вероной» была ошибкой. Второе подряд поражение римляне не допустят.



Однако не стоит сбрасывать «Удинезе» со счетов. Он смог дважды забить «Ювентусу». А позже победил две команды с сухим счётом. Так что римлянам вряд ли будет легко в этом противостоянии.



Ставлю на то, что «Рома» не проиграет, а также на то, что обе команды забьют», — сказал Калиниченко.