«Северсталь» — «Динамо» Р: прогноз Максима Лебедева на матч регулярного чемпионата КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Северсталь» — «Динамо» Рига.



Ставка: победа «Динамо» за 2.97.



«То, что у Андрея Разина, как говорят в народе, «пуля в голове», мы знали еще со времен его игровой карьеры. Потом это знание укрепилось, когда он работал в Саратове и отправил посреди дороги своих проигравших игроков бежать за автобусом. А это, извините, был автобус не от арены до аэропорта. Вокруг был лес и трасса, потому что в ВХЛ ездят в основном на автобусах. Потом от Разина совсем отстали, когда, работая в Ижевске, он подрался во время матча с милейшим и скромнейшим Анатолием Ждахиным. В общем, с Разиным давно было все ясно, но вот что он сумеет передать это всей своей команде, казалось невозможным. Но он – смог. А его команда стала первой, кто нанесла поражение «Салавату Юлаеву». На минуточку, коллективу, который в семи предыдущих матчах не отдал никому даже самого жалкого и запселого одного очка.



Что это значит в преддверии матча с рижским «Динамо»? Ну, скажем, «Северсталь», надев на себя титул «Сама Непредсказуемость», может выкинуть любое коленце. Как говорится, от 0:10 до 10:0 включительно, сами выбирайте, что больше нравится. И даже тот факт, что в предыдущем туре рижан укатывало в столице московское «Динамо», особой роли не играет.



На мой испорченный взгляд, «Северстали» на вторую победу подряд не хватит эмоционально и психологически. Это не означает, что она продует рижанам «все полимеры». Нет, матч будет достаточно равный, соперники будут идти ноздря в ноздрю, и вообще, вряд ли будет много заброшенных шайб. Но, сдается мне, у рижан их будет на одну больше, что подарит им выездную победу, да еще в основное время», — сказал Лебедев.