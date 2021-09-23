«Кадис» — «Барселона»: ставка Александра Мостового на игру Примеры

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч чемпионата Испании «Кадис» — «Барселона».
Ставка: «Барселона» не проиграет и обе забьют за 2.28.
«Кадис» открывал новый сезон мирно – две ничьи с «Бетисом» и «Леванте» принесли надежду на успех, но следом команду ждал холодный душ из двух фиаско подряд. Только в минувшую пятницу «жёлто-синие» на выезде отобрали турнирные баллы у моей «Сельты», что стало полной неожиданностью.
«Барселона» стартовала с поражения в Лиге чемпионов, где ничего не смогла поделать с «Баварией». В Примере каталонцы пока идут без поражений. Потеря Месси и Гризманна сказалась на результатах, при этом у Рональда Кумана переполненный лазарет.
Думаю, что в этой игре «Барсе» будет тяжело, но отступать уже некуда. «Кадис» хорош на своём поле и может забить, но всё же предположу, что без турнирных баллов каталонцы не уедут.
Отдам предпочтение сине-гранатовым и жду забитых мячей в исполнении двух команд», — сказал Мостовой.
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