СКА — «Салават Юлаев»: прогноз Павла Лысенкова на матч КХЛ в Санкт-Петербурге

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ СКА — «Салават Юлаев».

Ставка: ТМ 5.5 за 2.00.

«Салават» великолепен в этом сезоне. Здорово играет звено легионеров и остальные тройки. Забивают и Кадейкин, и Кулёмин. «Салават» радует и игрой в атаке, а вратарь показывает, что он сейчас на уровне.



Что касается СКА, то команда здорово и бодро выглядит в чемпионате. Был небольшой отрезок с двумя поражениями подряд, но затем СКА взял себя в руки и начал побеждать — и при этом очень мало пропускать. Оборону подтянули, и сразу пошли победы.

Если говорить о матче СКА — «Салават Юлаев», то я вспомнил, что в прошлом году команды встречались дважды, и в обоих случаях счёт был 3:2, причём в дополнительное время — победа в овертайме и победа по буллитам. Даже неважно, кто тогда выигрывал. Это говорит о том, насколько плотно и интересно шла борьба.

Собственно, составы радикально не изменились, поэтому я делаю проекцию с прошлым сезоном. Делая прогноз на этот матч, я бы выбрал тотал меньше 5.5. За это дают кэф 2.0. Мне кажется, СКА продолжит тренд надёжной обороны, а «Салават Юлаев» после поражения от «Северстали» (1:2) — а то была сенсация, так как «Салават» мощнее «Северстали», но уступил — здесь, в Питере, не помчится с шашками наголо. Так что в этом матче я ставлю на тотал меньше 5.5 шайбы за 2.00», — сказал Лысенков.