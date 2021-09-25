«Реал» — «Вильярреал»: прогноз Алексея Смирнова на матч чемпионата Испании

Профессиональный гандикапер Алексей Смирнов дал прогноз на матч 7-го тура Примеры сезона-2021/2022 «Реал Мадрид» — «Вильярреал».
Ставка: тотал меньше 3 гола за 1.85.
«В минувшем туре «Реал» и «Вильярреал» с душой проехались по своим оппонентам. «Сливочные» растоптали «Мальорку» со счётом 6:1, а «жёлтая субмарина» потопила «Эльче» – 4:1. Несмотря на такой всплеск игры в нападении, в предстоящем матче я такой же бури не ожидаю.
Подопечные Унаи Эмери обычно позволяют себе активно вкладываться в атаку при условии, что в соперниках кто-то не очень опасный. С топ-клубами они уже так не рискуют. Полагаю, гости попытаются устроить вязкость на поле, дабы не позволить коллективу Карло Анчелотти диктовать свои правила.
Кроме того, не стоит забывать о том, что у обеих команд впереди встречи в рамках Лиги чемпионов, поэтому здесь они могут себя немного поберечь. Мне кажется, что голевой феерии здесь не будет».
- 25 сентября 2021
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