«Реал» — «Вильярреал»: прогноз Алексея Смирнова на матч чемпионата Испании

Профессиональный гандикапер Алексей Смирнов дал прогноз на матч 7-го тура Примеры сезона-2021/2022 «Реал Мадрид» — «Вильярреал».



Ставка: тотал меньше 3 гола за 1.85.

«В минувшем туре «Реал» и «Вильярреал» с душой проехались по своим оппонентам. «Сливочные» растоптали «Мальорку» со счётом 6:1, а «жёлтая субмарина» потопила «Эльче» – 4:1. Несмотря на такой всплеск игры в нападении, в предстоящем матче я такой же бури не ожидаю.



Подопечные Унаи Эмери обычно позволяют себе активно вкладываться в атаку при условии, что в соперниках кто-то не очень опасный. С топ-клубами они уже так не рискуют. Полагаю, гости попытаются устроить вязкость на поле, дабы не позволить коллективу Карло Анчелотти диктовать свои правила.

Кроме того, не стоит забывать о том, что у обеих команд впереди встречи в рамках Лиги чемпионов, поэтому здесь они могут себя немного поберечь. Мне кажется, что голевой феерии здесь не будет».