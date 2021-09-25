«МЮ» — «Астон Вилла»: прогноз Романа Павлюченко на матч чемпионата Англии

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла».
Ставка: победа «МЮ» с форой (-1) за 1.60.
«Красные дьяволы» заметно преобразились в текущем сезоне и по праву занимают промежуточную третью позицию, а Криштиану Роналду регулярно забивает. Тем не менее в других турнирах не всё хорошо — в Лиге чемпионов команда уступила «Янг Бойз» (1:2), а в Кубке английской лиги не справилась с «Вест Хэмом» (0:1).
На мой взгляд, ставку стоит сделать на хозяев поля. Сейчас они рвут и мечут в АПЛ, а португальскую звезду просто не удержать. Думаю, что на своём поле никаких проблем не возникнет и они закрепятся в группе лидеров.
«Львы» на днях дали бой в кубковом противостоянии грозному «Челси», дотянув до серии пенальти. В предыдущий уик-энд коллектив и вовсе вынес ливерпульский «Эвертон» (3:0) в матче регулярного первенства, пусть и этот разгром не позволил подняться выше десятой строчки.
По моему мнению, «Вилла» сейчас не конкурент в играх с грандами английского футбола, не кажется команда «грозой фаворитов». В последнее время клуб ничем не удивляет, особенно это касается выездных матчей».
Ранее букмекеры оценили шансы Криштиану Роналду стать лучшим бомбардиром Лиги чемпионов.
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